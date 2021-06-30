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【新股IPO】和黃醫藥午後曾飈逾一倍　一手賺逾2.2萬元、奈雪的茶潛水跌11%

新股IPO 13:38 2021/06/30

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和黃醫藥及奈雪的茶今日掛牌，兩股表現迴異。

和黃醫藥  （00013） 及奈雪的茶 （02150） 今日掛牌，兩股表現迴異。長和   （00001）   旗下生物科技公司和黃醫藥開市報51.4元﹐較定價40.1元升28%，半日收報59.85元，升49.25%，午後再發力，曾飈1.1倍高見85元，即最多賺22,450元，最新報71.55元，升71.9元，一手500股帳面賺15900元。

和黃醫藥首掛大升5成後與大行目標差多少，可見【下一頁】

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招股反應熱烈的奈雪的茶上市潛水，開市報18.86元，較定價19.8元跌4.7%，後跌幅擴大，半日低見17.3元，最新報17.54元，跌11.4%，一手500股帳面蝕1130元。

和黃醫藥於香港公開發售部分共錄得2.1萬人認購，超額認購4.23倍，國際發售部分超額認購4倍，一手中籤率60%，抽80手（40,000股）始穩獲一手。

奈雪的茶香港公開發售部分共錄得64.2萬人認購，超額認購431.03倍。國際發售部分超額認購17.18倍，一手中籤率8%，抽40手（20,000股）可穩獲一手。

和黃醫藥為中概股，06年倫敦上市，2016年美國上市。該股新股定價後，外圍股價發力勁升，和黃醫藥美國昨日收報33.5美元，相當於港股51.8港元。

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編輯：吳敏芳

港股 和黃醫藥（00013） 奈雪的茶（02150） 倫敦 IPO

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