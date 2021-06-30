【港股市況】恒生指數高開113點　奈雪的茶首掛潛水一成、和黃醫藥升四成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股上半年最後一個交易日，恒生指數高開113點，開報29107點。恒生科技指數升0.6%，報8249點。友邦 （01299） 升近2%；奈雪的茶 （02150） 首掛潛水，開報18.86元，較招股價19.8元低4.8%；和黃醫藥 （00013） 開報51.4元，較招股價40.1元高出28.2%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即市走勢︰

【10：01】海鑫 （01850） 再升逾11%，破頂高見2.77元。海鑫日前公布控股股東或售60%股權。

【09：54】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾6%，低見23.7元。

【09：51】港股轉跌，最新報28982點，跌12點；科指轉跌0.4%，報8167點。

【09：48】大市升幅收窄至約35點，報29030點，再試29000點支持。

【09：46】吉利 （00175） 跌近半成，低見23.9元。

【09：42】消息指香港和澳門有意在下月中恢復有限度通關，來回兩地毋須檢疫，濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升半成，高見62.65元；金沙 （01928） 升逾4%，高見33.6元。

【09：36】奈雪的茶 （02150） 潛水幅度擴大至逾11%，低見17.3元；和黃醫藥 （00013） 升四成，高見56.8元。

【09：35】中油港燃 （08132） 續升三成，高見0.73元。

【09：34】大市早段升幅收窄，恒指升約75點，報29069點；科指升0.3%，報8226點。

【09：31】「天仁茗茶」經營商賓仕國際 （01705） 績後挫逾13%，低見0.75元。賓仕全年股東應佔溢利按年跌45.5%，至60萬元。

【業績】「天仁茗茶」日均銷量跌至2.3萬杯 賓仕國際全年收入跌6%

【09：31】開拓藥業 （09939） 跌逾7%，低見61.55元，成交近4億元。

【09：30】滙豐 （00005） 續軟，股價逆市跌0.3%，早段低見45.1元。

【09：28】包浩斯 （00483） 績後續好，股價今早再高開逾3%，報1.42元破頂。

【09：26】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別高開逾1%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：21】恒生指數高開113點，開報29107點。恒生科技指數升0.6%，報8249點。友邦 （01299） 升近2%；奈雪的茶 （02150） 首掛潛水，開報18.86元，較招股價19.8元低4.8%；和黃醫藥 （00013） 開報51.4元，較招股價40.1元高出28.2%。

【友邦入股】友邦作價120億購中郵保險24%股權

【新股IPO】和黃醫藥首掛開市升28% 一手賺逾5600元、奈雪的茶潛水跌半成

【09：13】期指開報28930點，升84點或0.3%。

【09：07】中國6月官方製造業PMI為50.9，較預期的50.8為高，前值51。

【09：07】恒指黑期升約107點，報29073點；道指期貨升32點，報34202點。

【09：01】四洲集團年度扭虧為盈賺3012.7萬元 派末期息6.5仙

【08：43】百得利6909今日起招股 入場費約4848元

【08：30】騰盛博藥2137今日起招股 一手入場費約11237元

【08：20】華南職業教育6913今日起招股 入場費約4060元

【08：16】中國通才教育2175今日起招股 入場費約4424元

【07：45】中駿商管606超額認購0.3倍 一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29160點，升165點或0.6%，滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，跌0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報594.71元，升4.21元或0.7%。

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】Delta變種病毒肆虐，推升避險需求，美滙升穿92關，但無阻納指及標指隔晚再度創新高，加上摩根士丹利（美：MS）、高盛（美：GS）等多間銀行股宣布上調股息，道指領漲，最多上揚逾180點，惟其後升幅逐步收窄，收市升9點，報34292點；納指升27點，報14528點；標指升1點，報4291點。

【開市9點半】友邦斥120億人幣投資中郵保險 和黃醫藥暗盤表現勝奈雪的茶

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩