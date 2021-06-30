【港股市況】恒生指數午後初段續軟　和黃醫藥首掛升54%、奈雪的茶潛水逾9%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股上半年最後一個交易日，恒生指數高開113點，其後倒跌，恒生指數半日跌45點，報28948點，成交680億元。恒生科技指數升0.1%，報8210點。濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾5%，金沙 （01928） 升逾4%；奈雪的茶 （02150） 首掛潛水11%，中午報17.6元；和黃醫藥 （00013） 升近五成，報59.85元。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【新股IPO】8家新股同日招股、醫脈通騰盛博藥孖展超購 一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

【和黃醫藥】和黃醫藥首掛大升5成後與大行目標差多少 罕有實體上市儀式

即市走勢︰

【13：12】積木集團 （08187） 升幅擴大至近1.2倍，高見0.38元。

【13：08】和黃醫藥 （00013） 升幅擴大至54%，高見62.55元。另外，奈雪的茶 （02150） 午後續潛水逾9%。

【長和旗下】和黃醫藥：「13」代表好運冀延續歷史 暫未有英美退市計劃

【13：06】莎莎 （00178） 升幅擴大至一成，破頂高見2.28元。

【13：02】積木集團 （08187） 升47%，高見0.25元，成交27萬元。積木集團日前公布，控股股東擬折讓近2%悉售約七成公司權益。

【13：01】和黃醫藥 （00013） 午後升51%，報60.6元。

【13：00】港股午後初段跌約25點，報28969點。科指升近0.2%，報8213點。

【12：37】恒大有息負債降至5700億人民幣 恒大﹕已實現一道紅線變綠

【12：33】勝獅貨櫃 （00716） 午後停牌，以待刊發可能涉及公司内幕消息的公告。勝獅貨櫃停牌前報0.88元，升25.7%，成交1億元，今早破頂高見0.92元。

【12：21】深交所受理比亞迪分拆半導體創板上市申請

【12：00】恒生指數半日跌45點，報28948點，成交680億元。恒生科技指數升0.1%，報8210點。濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾5%，金沙 （01928） 升逾4%；奈雪的茶 （02150） 首掛潛水11%，中午報17.6元；和黃醫藥 （00013） 升近五成，報59.85元。

【11：47】康希諾生物 （06185） 逆市升1%，高見430元。

【疫苗股】康希諾撤換巴西授權代表 當地取消其新冠疫苗緊急使用申請

【11：31】銀娛 （00027） 升6%，高見63.15元，成交7.3億元。

【11：31】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾5.5%，高見62.8元。

【11：30】上證半日升0.2%；深證升0.8%；創業板指升1.7%。

【11：22】中國飛鶴 （06186） 跌近半成，低見16.52元。

【11：16】阿里巴巴 （09988） 逆市向好，升近1%。彭博社引述知情人士最新報道，由阿里巴巴和江蘇省政府牽頭的財團，接近就收購蘇寧易購的股權達成協議。

【淘寶持股】蘇寧易購控股權或易手 阿里巴巴和江蘇省政府牽頭財團傳接近達成收購

【11：13】中芯國際 （00981） 逆市造好，股價升3%，高見24.15元。

【11：08】恒指跌幅擴至近100點，報28901點。科指跌0.01%，報8200點。

【11：06】心動公司 （02400） 逆市升逾11%，高見66.45元。

【10：57】勝獅貨櫃 （00716） 升幅擴大至近三成，破頂高見0.91元。

【10：55】大市最新跌約50點，報28942點。

【10：36】部分零售股破頂，其中莎莎 （00178） 升逾7%，破頂高見2.25元；周大福 （01929） 升逾1%，破頂高見17.88元。

【10：34】滙豐 （00005） 最新跌0.3%，曾低見45元。

【滙豐HSBC】孟晚舟代表律師提交新證據﹕華為未有誤導滙豐

【10：27】航運相關股造好，勝獅貨櫃 （00716） 升逾15%，破頂高見0.84元；中遠海控 （01919） 升近4%，高見19.74元；東方海外 （00316） 升逾3%，破頂高見173元。

【10：25】港股最新好淡爭持，大市升不足1點。科指升0.2%，報8218點。

【10：20】潤電 （00836） 升近7%，破頂高見10.92元。

【10：19】小鵬汽車9868傳165元定價 較美股折讓4.1% 孖展超購5.3倍

【10：17】洛陽玻璃 （01108） 升逾13%，高見10.9元，成交1.8億元。

【10：14】力勁 （00558） 績後跌逾8%，低見14.66元。力勁全年盈利3.44億元，按年升1倍。

【10：08】大市再度轉升，最新報28997點，升3點，早市曾倒跌最多79點，低見28914點。

【10：07】專線小巴營運商進智公交 （00077） 績後乾升8%，高見0.67元，僅2宗成交，涉1.3萬元。

進智交通全年扭虧為盈賺2182.1萬 受惠於政府補貼、末期息每股派7仙

【10：05】昨日造好的頤海 （01579） 今早回吐逾4%。

【10：01】海鑫 （01850） 再升逾11%，破頂高見2.77元。海鑫日前公布控股股東或售60%股權。

【09：54】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾6%，低見23.7元。

【09：51】港股轉跌，最新報28982點，跌12點；科指轉跌0.4%，報8167點。

【09：48】大市升幅收窄至約35點，報29030點，再試29000點支持。

【09：46】吉利 （00175） 跌近半成，低見23.9元。

【吉利股價】吉利撤回A申請 李東輝：會考慮其他集資方法

【09：42】消息指香港和澳門有意在下月中恢復有限度通關，來回兩地毋須檢疫，濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升半成，高見62.65元；金沙 （01928） 升逾4%，高見33.6元。

【港澳通關】傳港澳7月中恢復有限度地通關 濠賭股漲、銀娛金沙升逾4%

【09：36】奈雪的茶 （02150） 潛水幅度擴大至逾11%，低見17.3元；和黃醫藥 （00013） 升四成，高見56.8元。

【09：35】中油港燃 （08132） 續升三成，高見0.73元。

【09：34】大市早段升幅收窄，恒指升約75點，報29069點；科指升0.3%，報8226點。

【09：31】「天仁茗茶」經營商賓仕國際 （01705） 績後挫逾13%，低見0.75元。賓仕全年股東應佔溢利按年跌45.5%，至60萬元。

【業績】「天仁茗茶」日均銷量跌至2.3萬杯 賓仕國際全年收入跌6%

【09：31】開拓藥業 （09939） 跌逾7%，低見61.55元，成交近4億元。

【09：30】滙豐 （00005） 續軟，股價逆市跌0.3%，早段低見45.1元。

【09：28】包浩斯 （00483） 績後續好，股價今早再高開逾3%，報1.42元破頂。

【09：26】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別高開逾1%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：21】恒生指數高開113點，開報29107點。恒生科技指數升0.6%，報8249點。友邦 （01299） 升近2%；奈雪的茶 （02150） 首掛潛水，開報18.86元，較招股價19.8元低4.8%；和黃醫藥 （00013） 開報51.4元，較招股價40.1元高出28.2%。

【友邦入股】友邦作價120億購中郵保險24%股權

【新股IPO】和黃醫藥首掛開市升28% 一手賺逾5600元、奈雪的茶潛水跌半成

【09：13】期指開報28930點，升84點或0.3%。

【09：07】中國6月官方製造業PMI為50.9，較預期的50.8為高，前值51。

【09：07】恒指黑期升約107點，報29073點；道指期貨升32點，報34202點。

【09：01】四洲集團年度扭虧為盈賺3012.7萬元 派末期息6.5仙

【08：43】百得利6909今日起招股 入場費約4848元

【08：30】騰盛博藥2137今日起招股 一手入場費約11237元

【08：20】華南職業教育6913今日起招股 入場費約4060元

【08：16】中國通才教育2175今日起招股 入場費約4424元

【07：45】中駿商管606超額認購0.3倍 一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29160點，升165點或0.6%，滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，跌0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報594.71元，升4.21元或0.7%。

焦點股：多圖講解重點消息

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【07：30】Delta變種病毒肆虐，推升避險需求，美滙升穿92關，但無阻納指及標指隔晚再度創新高，加上摩根士丹利（美：MS）、高盛（美：GS）等多間銀行股宣布上調股息，道指領漲，最多上揚逾180點，惟其後升幅逐步收窄，收市升9點，報34292點；納指升27點，報14528點；標指升1點，報4291點。

【開市9點半】友邦斥120億人幣投資中郵保險 和黃醫藥暗盤表現勝奈雪的茶

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責任編輯︰梁浩碩