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【新股IPO】騰盛博藥2137據報超購292倍　凍資732億

新股IPO 18:46 2021/07/06

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【新股IPO】騰盛博藥2137今日起招股　一手入場費約11237元

騰盛博藥 （新上市編號︰02137） 6月30日至7月6日招股，專注於治療新冠肺炎和HIV等疾病的騰盛博藥計劃發行1.1億股，一成作公開發售，集資最多24.8億元，招股價介乎21元至22.25元，每手500股，一手入場費約11237元。騰盛博藥預計7月13日掛牌。市場消息指，騰盛博藥錄得約292倍超額認購，凍結資金約732億元，有約24.7萬人認購。

 

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騰盛博藥是次引入12名基石投資者，合共認購1.52億美元。騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。截至去年全年，年內虧損達12.8億元人民幣，2019年同期為5.2億元；其研發開支達8.76億元。

集資所得55%將劃撥至HBV功能性治癒項目，15%預期將劃撥至HIV項目，用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金，15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目，5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金，10%將劃撥至早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】悠可集團下周開始預路演　集資最多約47億、估值達271億元

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責任編輯︰梁浩碩

港股 騰盛博藥—B（02137） 集資 IPO

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