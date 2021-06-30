▲ 【新股IPO】騰盛博藥2137今日起招股 一手入場費約11237元

騰盛博藥 （新上市編號︰02137） 今日（6月30日）起至7月6日招股，專注於治療新冠肺炎和HIV等疾病的騰盛博藥計劃發行1.1億股，一成作公開發售，集資最多24.8億元，招股價介乎21元至22.25元，每手500股，一手入場費約11237元。騰盛博藥預計7月13日掛牌。

騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。截至去年全年，年內虧損達12.8億元人民幣，2019年同期為5.2億元；其研發開支達8.76億元。

集資所得55%將劃撥至HBV功能性治癒項目，15%預期將劃撥至HIV項目，用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金，15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目，5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金，10%將劃撥至早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩