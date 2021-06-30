▲ 【新股IPO】華南職業教育6913今日起招股 入場費約4060元

中國華南職業教育集團（前稱嶺南教育） （新上市編號︰06913） 今日（6月30日）起至7月6日招股，華南職業教育計劃發行3.34億股，一成作公開發售，集資最多6.7億元，招股價介乎1.59元至2.01元，每手2000股，一手入場費約4060元。華南職業教育預計7月13日掛牌。

華南職業教育集團在大灣區經營兩所學校，嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。公司2020年的收入約4.5億元人民幣，按年增長1.1%，經調整純利為1.8億元人民幣，按年升18%。截至去年底，在校學生總人數約2.7萬人。

集資所得約70%預期主要用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學，20%預期主要用於收購其他學校及其他教育服務提供商，以擴大學校網絡，10%預期用於撥付營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】華南教育、環球新材國際擬月內招股 各籌7.8億元

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責任編輯︰梁浩碩