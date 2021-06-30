軟銀領投健身房平台Gympass新輪融資 估值達171億

▲ 健身房平台獨角獸Gympass經過最新一輪融資後，估值達171億元。

健身房平台獨角獸Gympass周二宣布，在最新一輪融資中獲得軟銀、泛大西洋投資等2.2億美元的投資，這也使得公司估值翻倍至22億美元（約171.6億港元）。

作為主打企業健身房福利的平台，Gympass幫助公司向員工提供全球超過5萬家健身設施服務，知名客戶有麥當勞、埃森哲、KPMG和桑坦德集團等。除了運動服務外，Gympass還提供睡眠治療服務等。

在2019年由軟銀願景基金領投的融資中，Gympass的估值首度超過10億美元，隨著多個主要市場疫情受到控制，公司業務也開始重回正軌。聯合創始人兼CEO Cesar Carvalho表示，隨著許多國家重啟經濟，健身房和工作室的訪問數量出現激增，後續隨著人們重返辦公室，這一動向將更加顯著。此外愈發被更多公司接受的遠程辦公模式，也在生活領域產生了同樣的影響。

獲得這筆融資後，Gympass將繼續拓展美國市場，並將拓展不同類別的服務。Carvalho表示，睡得更好、吃得更好、鍛鍊、確保心理和情緒健康處於正確的位置，所有的這些都將成為我們日常生活的一部分。

Gympass在融資聲明中也披露，今年5月訪問其全球健身網絡的數量達到創紀錄的400多萬次，許多用戶使用量已超過疫情前水平。目前公司的訂閲用戶數，正以每月環比兩位數增長。

編輯：李勝君

