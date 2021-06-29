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【業績｜零售股】威高國際全年收入減45.2%至5.17億　不派末期息

股市 23:19 2021/06/29

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威高國際全年收入減45.2%至5.17億　不派末期息

經營「Colourmix」、「Veeko」以及「Wanko」的威高國際 （01173） 公布年度業績，截至3月31日止，年度營業額達5.17億元，按年大減45.2%，全年虧損近1.85億元，按年收窄28.5%，不派末期息。

公司表示，因新冠疫情爆發，持續影響到零售店舖之經營，訪港旅客人數因出入境檢疫管制措施而大幅下跌，而本地銷售亦因社交隔離措施而見疲弱，導致本集團化妝品及時裝分類業務的營業額均錄得下跌。

化妝品業務方面，年內營業額接近3.52億元，按年下跌57.9%，虧損約1.05億元，按年收窄39.6%。截至3月31日，公司合共仍有69間Colourmix及MORIMOR化妝品店舖，對比上一財年減少9間，當中有63間位於香港，6間位於澳門。

時裝業務方面，年內營業額為1.66億元，按年下跌19.7%，錄得虧損3431.8萬元，按年收窄40%。截至3月31日，旗下Veeko及Wanko專門店於香港、澳門及中國的數目合共83間，對比上一財年增加5間。

威高國際表示，公司旗下的香港及澳門零售店鋪中，超過七成的店鋪在新一財政年度內租約到期，相信屆時將更優主導權，在約滿時與業主重新磋商租約，以較大的減租幅度短期續租，或是退出減幅未如理想的虧損零售點，以加強流動資金狀況。

另外，今年4月至5月份，港澳地區的時裝業務同店銷售額較去年同期增加約15%，中國區錄得升幅超過55%，而港澳地區的化妝品同店銷售額亦按年增加65%。

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記者：梁安琪

港股 業績公布 疫情 化妝 營業額 零售 香港 威高國際（01173） 時裝服飾 同店銷售

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