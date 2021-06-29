【業績】富臨業績披露資不抵債逾3億　集團7招撲新資金

▲ 富臨業績披露資不抵債逾3億 集團7招撲新資金

富臨 （01443） 公布全年業績，收入為11.72億元，按年跌36.7%，毛利率67.1%，增加1.8個百分點，虧損收窄至1.68億元。顧客人數跌35.6%至1160萬人，不派息。

獨立核數師不發表意見

獨立核數師不發表意見，有關持續經營的多項不確定因素指出，截至3月31日，年度虧損淨額1.68億元，流動負債超出流動資產3.57億元。

於3月31日，集團未履行銀行融資協議所規定的其中一項財務契諾。因此，相關未償還計息銀行借貸8467.6萬元須按要求償還。

此外，3月31日，已逾期的租賃負債約為8000萬元。

相關事宜顯示存在重大不確定因素，可能對集團持續經營的能力構成重大疑問。

董事已審慎考慮集團未來流動資金，為維持集團持續經營，實施以下主要計劃及措施：

(i) 集團已於5月及6月取得新銀行貸款約2500萬元（須於提取日期起計一年後償還）；

(ii) 正積極與未償還借貸的現有貸款人磋商，以就未能達成財務契諾取得豁免及/或尋求延長銀行借貸的還款期及取得新信貸融資；

(iii) 未償還借貸以集團物業作抵押，包括辦公室物業及兩個停車位，市值約1.7億元。

集團與主要股東楊維於6月29日訂立諒解備忘錄，據此，楊維將以不低於現行市價的代價購買集團的物業。交易完成後，楊維將按一般商業條款或更佳條款將該等物業租回予集團。交易產生的部分所得款項將用於還款。於本公佈日期，集團與楊維尚未確認上述建議交易的詳情，包括代價金額及交易日期等；

(iv) 楊維已承諾於必要時提供額外資金，以為集團的營運提供資金；

(v) 管理層正就各項新措施檢討業務經營，以改善集團的盈利能力，並已採取多項措施，包括關閉表現不理想的餐館及採取不同成本控制措施，以更好地控制其營運成本；

(vi) 鑑於COVID-19疫情對集團營運造成不利影響，管理層正與集團租賃物業的業主磋商租金減免；

(vii) 管理層將繼續考慮其他融資安排，以改善集團的流動資金及財務狀況。

董事已審閱集團管理層所編製涵蓋自3月31日起計，12個月期間現金流量預測。董事認為，經考慮相關計劃及措施，集團將有足夠營運資金，為其營運提供資 金，並能夠履行其自3月31日起計12個月內到期的財務責任。因此，董事信納按持續經營基準編製集團截至3月31日止年度的該等綜合財務報表屬適當。 儘管如此，集團管理層能否實現上述計劃及措施仍存在重大不確定因素。公司已考慮核數師的理據，並了解其於達致不發表意見時的考慮因素。

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記者：譚志偉