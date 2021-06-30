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【開市9點半】友邦斥120億人幣投資中郵保險　和黃醫藥暗盤表現勝奈雪的茶

股市 06:45 2021/06/30

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（1）友邦保險 （01299） 宣布入股中郵保險，投資120.33億元人民幣，認購中國郵政子公司中郵保險24.99%股權，以去年底賬面價值的1.34倍計算。新股市場旺場，但奈雪的茶 （02150） 昨暗盤一度倒跌，認購相對不熱烈的和黃醫藥 （00013） 則報捷。港股今日半年結，關注基金會否有粉飾窗櫥活動，因而推動大市。

即睇開市9點半重點：

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【友邦入股】友邦作價120億購中郵保險24%股權

（2）奈雪的茶獲逾64萬人認購，一手中籤率8%，並以上限19.8元定價，昨暗盤早段最多升15%，見22.75元，但三大交易場成交價收市回順。

奈雪的茶2150暗盤收市　一手帳面賺175元　兩交易場收跌（不斷更新）

（3）和黃醫藥  （00013） 在輝立暗盤收市報50.1元，賬面賺5,000元。

【新股IPO】和黃醫藥中概新股報捷　暗盤收市升逾兩成　一手帳面賺5000元

（4）金管局季報指，今年首季度本港銀行業繼續錄得盈利，整體除稅前經營溢利按年減少近兩成。

金管局：零售銀行首季除稅前經營溢利按年減少19.7%　淨利息收入跌27.7%

（5）「跨境理財通」快將實施，中銀香港資產管理推出首隻人民幣ESG基金。

【可持續發展】中銀推全港首隻人民幣ESG基金　首4個月ESG產品增十倍

（6）大快活  （00052） 撇除保就業補助的話，虧損將錄約2960萬元。執行主席羅開表示，派息比率冀維持在七至八成。

【業績｜餐飲】大快活去年多賺1.5倍、末期息增兩成至0.6元　若撇「保就業」虧損近3000萬元（附短片）

（7）賓仕國際 （01705） 業績顯示，「天仁茗茶」零售店數維持56間不變，飲料產品平均售價每杯由23.6元跌至21.4元。

【業績】「天仁茗茶」日均銷量跌至2.3萬杯　賓仕國際全年收入跌6%

（8）陷入債務危機的中國華融 （02799） 甩賣資產。

【華融危機】中國華融擬甩賣華融交易中心79.6%股權

（9）新股熱潮持續，醫脈通  （新上市編號：02192） 及環球新材國際 （新上市編號：06616） 今日啟動招股。

【新股IPO】互聯網醫療平台醫脈通2192周三招股　一手入場費13737元

【新股IPO】環球新材國際6616周三招股　一手入場費4263元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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