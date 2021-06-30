【樓市故事】買家心儀「8字」 遇上「幸運樓層」 高價照入市 近千萬購昇悅居兩房

樓市交投非常活躍，買家入市速度加快，部份遇上心頭好，高價入市也在所不計。一名心儀「8字」幸運號碼的買家，遇上昇悅居8座、位於38樓的單位，業主僅輕微減價4萬元也決定入市。

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美聯物業首席高級營業經理鄧偉傑表示，市場承接力理想，有用家心儀「8字」幸運號碼，經該行購入昇悅居「8座」、「38樓」兩房單位，成交價996萬元，屬高價。

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上述成交單位為昇悅居8座高層2房單位，實用面積517平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，向北，景觀開揚，加上位處「幸運樓層」，吸引用家以996萬元承接，較原叫價1,000萬元，僅象徵式減4萬元，折合實用呎價約19,265元。

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據悉，原業主於2010年8月斥資388萬元購得，是次轉手帳面大幅賺608萬元，升值逾1.5倍。

位於荔枝角道833號的昇悅居，發展商為新鴻基地產及信德集團，屬長沙灣「四小龍」之一（泓景臺、宇晴軒、碧海藍天，昇悅居）。屋苑於2003年8月入伙，樓齡18年。物業設有7座，共提供2,434伙。昇悅居的住客會所甚具規模，除了提供靜態設施，亦設有一個名為峇里式Spa Village悅心泉主題會所，融合異國風情。昇悅居跟另外三小龍屋苑，每個基座商場互相連接，又可直達港鐵荔枝角站大堂，形成衣食住行小社區，成為中產家庭熱門聚居地。

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記者：陳詠妍