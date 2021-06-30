【香港經濟】香港零售上半年回暖？　業界料下半年續看俏　將受惠接種疫苗及電子消費券帶動

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香港1至4月零售業銷貨價值合共約1,167億元，按年上升8.5%。除了1月的數據按年下跌外，2至4月與去年同期比較均有增長。惟香港零售管理協會主席謝邱安儀多次強調，今年零售業銷貨值錄得增長，皆因去年基數低，整體銷售仍未回到疫情前的水平。

該協會又曾表示，即使跨境旅遊仍受限制，若本地不再爆發新一波疫情，加上電子消費券帶動，將有助提升本地消費者的消費信心，並預計將為今年第二季和全年帶來中高單位數的增長。

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商場管理學會主席高寶豐亦認同，本港消費力或繼續向上，下半年營業額有望按年增長高雙位數字。皆因市民接種數目增加，加上若本地未來通關，對人流和生意有更大的正面影響。他更指，上半年本地奢侈品銷售不錯，而市民增加戶外活動，帶動運動類別銷售增長，上半年整體營業額按年增雙位數字。

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然而，有個別零售商仍受影響。家品品牌Francfranc董事總經理孫惠敏稱，隨着市民外出用膳，店內人流和銷售稍微回落，但她相信只是暫時性，至聖誕等假期到來，將會帶動銷售。

記者：馬意文