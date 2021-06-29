【商場活動】海港城首辦Pixar Fest　設AR拍照售過千款彼思電影商品（多圖）

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為慶祝彼思動畫35周年及最新電影《盛夏友晴天》上映，海港城與迪士尼及彼思再度合作，於6月30日起至8月15日舉辦香港首個Pixar Fest，精選12齣電影包括《反斗奇兵4》、《怪獸大學》、《海底奇兵2》等，於商場不同地方設置特別場景，並設AR拍照、網上遊戲等互動活動。
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活動一：商場內外築起彼思動畫主題場景
活動二：5大電影場景結合AR拍照體驗
只需下載免費手機應用程式「Harbour Cityzen」，開啟程式內的「AR體驗」鏡頭，可於其中五個場景，包括《海底奇兵2》、《超人特工隊2》、《怪獸大學》、《反斗奇兵4》及《沖天救兵》，透過擴增實境技術與不同角色互動。
App Store: https://apps.apple.com/hk/app/harbour-cityzen/id1568652097
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.harbourcity.mainapp
活動三：重溫彼思動畫及短片精選
大會挑選兩套電影—《五星級大鼠》及《太空奇兵‧威E》，設置立體故事場景，配合經典電影片段，讓大家彷如置身電影中。
登記網址：https://www.klook.com/zh-HK/activity/58622
活動四：線上線下齊齊互動
活動包括可於網上製作自己和家人朋友的小靈魂並分享到社交平台，並可掃描二維碼，於大屏幕上尋找自己製作的小靈魂。
遊戲網站：http://event.harbourcity.com.hk
活動五：發掘你隱藏的彼思角色
你可以參加「角色性格測驗之旅」發掘你隱藏的彼思角色，也可以換購1套12張電影紀念明信片，走訪12個場景親手壓印電影紀念章。完成旅程後，你更可額外換購Pixar Fest海報。
活動六：Pixar主題商品大集合
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責任編輯：朱悅瀅