【商場活動】海港城首辦Pixar Fest　設AR拍照售過千款彼思電影商品（多圖）

▲ 海港城於6月30日起至8月15日舉辦香港首個Pixar Fest，精選12齣電影包括《反斗奇兵4》、《怪獸大學》等設置特別場景。（海港城提供圖片）

為慶祝彼思動畫35周年及最新電影《盛夏友晴天》上映，海港城與迪士尼及彼思再度合作，於6月30日起至8月15日舉辦香港首個Pixar Fest，精選12齣電影包括《反斗奇兵4》、《怪獸大學》、《海底奇兵2》等，於商場不同地方設置特別場景，並設AR拍照、網上遊戲等互動活動。

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活動一：商場內外築起彼思動畫主題場景

海運大廈露天廣場設3.4米高的Pixar Logo和以Pixar Ball標誌性的紅、黃、藍色及層遞設計、7米高的Pixar Fest拱門，並懸掛著不同彼思角色的造型照。

此外，與位於美國總部同大、5.2米高的Pixar Ball and Lamp將首次在香港亮相，設置在坐擁維港景色的「海運觀點」觀景台。

《反斗奇兵4》兩位主角胡迪和巴斯光年則分別以逾4米及3米高的姿態於商場中庭出現。

活動二：5大電影場景結合AR拍照體驗

只需下載免費手機應用程式「Harbour Cityzen」，開啟程式內的「AR體驗」鏡頭，可於其中五個場景，包括《海底奇兵2》、《超人特工隊2》、《怪獸大學》、《反斗奇兵4》及《沖天救兵》，透過擴增實境技術與不同角色互動。

App Store: https://apps.apple.com/hk/app/harbour-cityzen/id1568652097

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.harbourcity.mainapp

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活動三：重溫彼思動畫及短片精選

大會挑選兩套電影—《五星級大鼠》及《太空奇兵‧威E》，設置立體故事場景，配合經典電影片段，讓大家彷如置身電影中。

登記網址：https://www.klook.com/zh-HK/activity/58622

活動四：線上線下齊齊互動

活動包括可於網上製作自己和家人朋友的小靈魂並分享到社交平台，並可掃描二維碼，於大屏幕上尋找自己製作的小靈魂。

遊戲網站：http://event.harbourcity.com.hk

活動五：發掘你隱藏的彼思角色

你可以參加「角色性格測驗之旅」發掘你隱藏的彼思角色，也可以換購1套12張電影紀念明信片，走訪12個場景親手壓印電影紀念章。完成旅程後，你更可額外換購Pixar Fest海報。

活動六：Pixar主題商品大集合

Pixar Fest期間限定店出售過千款彼思電影主題商品，包括模型、餐具、環保袋、T恤及一系列Hot Toys反斗奇兵Cosbaby及CosRider 產品和山下菓子製作的限定主題甜品。

海港城內多個商戶將有期間限定主題商品出售及提供獨家優惠，包括Adidas推出adidas Originals x Disney x Pixar全新限定聯乘系列。

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責任編輯：朱悅瀅