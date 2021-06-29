全港大專生機械人大賽2021 中大科大成雙冠軍

今年同樣由香港科技園公司舉辦「全港大專生機械人大賽2021」，今屆產生雙冠軍得主，分別是香港中文大學以及香港科技大學。是次比賽主題取材自中國古代的「投壺」遊戲，由參賽隊伍設計的機械人互相對壘，每隊均需要設計兩部機械人，分別作投箭和防守用途，並透過一系列比賽策略把箭投入壺中。比賽對隊伍的戰術部署要求嚴格，能考驗各參賽團隊的工程及編程技術。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，全港大專生機械人大賽2021展現了香港年輕創科人才的多元才能及雄厚實力。而科技園公司及生態圈合作夥伴都感到非常雀躍，希望能見證一眾新晉人工智能及機械人技術人才的崛起，引領香港在本地以至國際層面的未來創科發展。

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今屆比賽雲集來自7間大專院校的13支參賽隊伍，參賽者需設計及研發精密的機械人，以測試他們在先進工程、人工智能和電腦視覺等範疇的創新才能及技巧。「全港大專生機械人大賽」是科技園公司的人才培育項目之一，科技園公司期望能透過計劃，建立穩健的創科人才庫，推動香港創科界蓬勃發展。

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責任編輯：羅浩濂