Walmart推Vriddhi Cares　向中小企提供免費遠程護理服務  

▲ Walmart日前宣布推出新計劃Vriddhi Cares，旨於協助中小企應對疫情。（Walmart官方照片）

零售企業Walmart日前宣布推出新計劃Vriddhi Cares，旨於協助中小企應對疫情。它將幫助中小企業為其家庭成員和員工提供遠程護理服務和健康建議，並向他們供應相關資源。

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Walmart指，此計劃的主要對象為印度的中小企。Walmart國際合作夥伴服務副總裁Nidhi Munjal稱，印度疫情肆虐，當地的中小企正面對重大難關。有望該計劃能提供可信的醫療保健和商業建議，以便中小企能夠幫助其家庭、勞動力和社區度過這段艱難時期。



該計劃將提供免費的遠程護理服務，通過電話為受助企業及其家人和員工提供遠程訪問醫生、護士和其他醫療保健工作者的服務。這些專業人員可為他們進行日常檢查以監測症狀並提供諮詢。



該計劃正研究以英語、印地語、卡納達語和泰米爾語提供有關疫苗指南、家庭隔離程序和護理的最新信息。

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責任編輯：陳泳如