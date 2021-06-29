NTT打造互聯虛擬運動場　藉設物聯網感應器掌握賽段實況

▲ 科技服務供應商 NTT日前宣布，打造全球最大型互聯虛擬運動場，並為「環法單車賽」創造「數碼分身」。（NTT官方照片）

科技服務供應商 NTT日前宣布，打造全球最大型互聯虛擬運動場，並為「環法單車賽」創造「數碼分身」（digital twin）。NTT指，該供應商將從數百萬計的據點收集數據，為觀眾帶來數碼觀看體驗，並提供嶄新的賽事支援服務。

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NTT及阿莫里體育組織（ASO）合作，將提供多項數碼體驗，包括賽事中心、LeTourData、3D追蹤器、"Tour de France Fantasy"遊戲及NTT 媒體展示牆。



當中賽事中心是官方現場追蹤據點，為環法單車賽網頁 letour.fr 及手機應用程式提供實時賽事資訊。而LeTourData則為以人工智能分析過的數據，有關賽事預測的資訊將並在Twitter、Instagram 及電視等媒體發布。3D追蹤器是採用了擴增實境 （augmented reality）的應用程式，為觀眾提供各個比賽階段的3D觀賞視角。



"Tour de France Fantasy"遊戲則結合數據分析及NTT Predictor的機器學習（Machine Learning） 預測，為觀眾提供其關注選手的數據以完善遊戲體驗。NTT媒體展示牆設置於選手村，提供賽事的實時資訊。



該供應商續指，它們為賽事創造了「數碼分身」，旨在讓大會工作人員得以實時掌握賽情，提升運作效率及彈性。它更於各個比賽場地設置了物聯網感應器、邊緣運算及網絡系統，以掌握各賽段的在地實況。它更可追蹤新冠疫情密切接觸者的位置及各選手的到場時間。



NTT先進運動科技高級副總裁 Peter Gray指，該供應商致力提升其技術水平，它所創的「數碼分身」將為大眾提供實時資訊，確保賽事能順利進行。ASO行政總裁Yann Le Moenner則表示該供應商的確為賽事帶來全面的數碼技術提升，創造了最佳的「觀眾互動」。

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責任編輯：陳泳如