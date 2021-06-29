  • 30°C
香港時間 : 2021629日 (二) 20:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NTT打造互聯虛擬運動場　藉設物聯網感應器掌握賽段實況

科技 08:00 2021/06/29

分享：

科技服務供應商 NTT日前宣布，打造全球最大型互聯虛擬運動場，並為「環法單車賽」創造「數碼分身」。（NTT官方照片）

科技服務供應商 NTT日前宣布，打造全球最大型互聯虛擬運動場，並為「環法單車賽」創造「數碼分身」（digital twin）。NTT指，該供應商將從數百萬計的據點收集數據，為觀眾帶來數碼觀看體驗，並提供嶄新的賽事支援服務。 

蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾

NTT及阿莫里體育組織（ASO）合作，將提供多項數碼體驗，包括賽事中心、LeTourData、3D追蹤器、"Tour de France Fantasy"遊戲及NTT 媒體展示牆。
 
當中賽事中心是官方現場追蹤據點，為環法單車賽網頁 letour.fr 及手機應用程式提供實時賽事資訊。而LeTourData則為以人工智能分析過的數據，有關賽事預測的資訊將並在Twitter、Instagram 及電視等媒體發布。3D追蹤器是採用了擴增實境 （augmented reality）的應用程式，為觀眾提供各個比賽階段的3D觀賞視角。
 
"Tour de France Fantasy"遊戲則結合數據分析及NTT Predictor的機器學習（Machine Learning） 預測，為觀眾提供其關注選手的數據以完善遊戲體驗。NTT媒體展示牆設置於選手村，提供賽事的實時資訊。
 
該供應商續指，它們為賽事創造了「數碼分身」，旨在讓大會工作人員得以實時掌握賽情，提升運作效率及彈性。它更於各個比賽場地設置了物聯網感應器、邊緣運算及網絡系統，以掌握各賽段的在地實況。它更可追蹤新冠疫情密切接觸者的位置及各選手的到場時間。
 
NTT先進運動科技高級副總裁 Peter Gray指，該供應商致力提升其技術水平，它所創的「數碼分身」將為大眾提供實時資訊，確保賽事能順利進行。ASO行政總裁Yann Le Moenner則表示該供應商的確為賽事帶來全面的數碼技術提升，創造了最佳的「觀眾互動」。

【MWC 2021】中興推5G智能T恤　分析肌肉力量、汗液成分、溫度

【Google】英國調查Google、亞馬遜　針對打擊假評論氾濫

責任編輯：陳泳如

相關文章

【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
今日
【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
今日
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
【MWC 2021】三星公布Wear OS加持One UI Watch手錶介面　新手機、手錶料今夏登場
今日
【MWC 2021】三星公布Wear OS加持One UI Watch手錶介面　新手機、手錶料今夏登場

你可能感興趣

【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
今日 19:12
【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
今日 20:00
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
【MWC 2021】三星公布Wear OS加持One UI Watch手錶介面　新手機、手錶料今夏登場
今日 13:59
【MWC 2021】三星公布Wear OS加持One UI Watch手錶介面　新手機、手錶料今夏登場
運動 物聯網 人工智能

上一篇文章

【MWC 2021】中興推5G智能T恤　分析肌肉力量、汗液成分、溫度

下一篇文章

【Google】Google延Cookie用期　至2023正式停用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版