壹傳媒擬出售台灣蘋果日報資產及業務　明起停止運作、續停牌

▲ 壹傳媒擬出售台灣蘋果日報網上版 續停牌

壹傳媒 （00282） 夜晚發表通告指，公司間接非全資附屬公司擬向獨立第三方，出售位於台灣桃園的土地及物業，作價不超過5億新台幣，折合約1.39億港元，有關意向書直至7月8日期間生效。

有關物業主要用於台灣印刷媒體業務，以及員工宿舍，包括15幅土地總面積約1.97萬平方公尺，以及5幢樓宇，土地上總面積約1.74萬平方公尺。壹傳媒指，由於公司不再於台灣從事印刷媒體業務，故該物業未能獲充分使用，建議出售預期能使本集團將該物業折現及以公平市值釋放其投資價值。

通告又指，由於目前尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議，因此該交易可能不會落實進行。

集團將於明日起停止運作

壹傳媒 （00282） 向員工發內部備忘錄，指董事會決定由7月1日起，集團將停止運作。根據勞工法例，集團人力資源部將跟進員工的補償。

壹傳媒稱，由於3公司的銀行戶口仍未獲解凍，集團仍委派法律顧問跟進蘋果日報、蘋果印刷、AD Internet Limited的員工薪金和補償，員工可向人力資源部或部門主管查詢詳情。

正與潛在買家出售台灣蘋果日報業務

壹傳媒昨日曾發通告指，與潛在買家就出售台灣蘋果日報網上版，訂立意向書，並接受其項下不具法律約束力的建議，建議須待簽訂合同及經盡職審查，潛在買方預期7月9日或之前完成，並致力於7月30日或之前，簽訂正式交易協議。

壹傳媒目前停牌，以待發出一份有關公司近期事態發展的內幕消息的公告，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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記者：譚志偉