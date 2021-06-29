【電子消費劵】AlipayHK夥拍信和集團 推出消費劵體驗館 為電子消費劵作準備

政府所宣布的5000元電子消費劵計劃即將派發。作為協助發放電子消費券的電子支付營辦商之一的AlipayHK，與信和集團攜手合作，於奧海城推出「AlipayHK x Sino消費券體驗館」，以創意融合科技，向市民介紹AlipayHK與各大消費範疇的消費體驗，引領體驗式消費新時代。

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體驗館佔地逾四千呎，由即日起至7月18日於奧海城二期中庭向市民開放。體驗館以「消費券不停，享‧邊度都好」為主題，設有六大互動區域，涵蓋時尚生活、餐飲、零售等消費體驗，包括智探零售專區、速遞優惠專區、耳熟能詳飲食專區、KOL自拍專區、直播吹水專區及消費券登記專區。市民可以參與館內的互動遊戲，贏取多項消費券額外獎賞。場内亦將有專人協助市民以AlipayHK登記領取消費券，亦同時可於場內遊戲贏取奧海城港幣20元即日現金券及指定商戶過千元的優惠。

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信和集團市務集團總經理梁翠珊女士表示，集團聯同旗下8大商場、4間酒店以及過百間商戶推出信和集團獨家現金券及「信和萬元著數賞」，市民用AlipayHK於信和集團旗下商場及酒店最高可得逾萬元的優惠獎賞。另外，商場有近600間商戶接受AlipayHK付款，顧客在商場可用消費券購買不同種類的產品，以及餐飲娛樂，酒店方面，顧客可將消費券用作Staycation。

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責任編輯：羅浩濂