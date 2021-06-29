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【網購商機】大昌食品加盟HOME+「即刻送」服務　提供近400件貨品部份低至7折

商業 19:35 2021/06/29

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大昌食品專門店加盟HOME+100分鐘「即刻送」服務，提供近400件貨品。（HOME+網站圖片）

網購平台HOME+再度擴大「即刻送」服務的產品種類，並宣布大昌食品專門店現已登陸HOME+100分鐘「即刻送」服務，提供近400件貨品，種類涵蓋環球優質凍肉及海產、糧油雜貨、特色醬料，更設新鮮不含類雌激素雞蛋、無添加激素肉類、花膠、日本元貝等滋補食材。

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為吸引一眾客戶試用「即刻送」服務，由即日起將限時供應一系列由大昌食品專門店供應的火鍋食材，包括金寶（日本）蟹柳條、廚師腸、特色各類丸、美國極品肥牛片及藍冰啤酒等，部份精選產品更低至7折。

HOME+100分鐘「即刻送」服務，保證商品可於下單後100分鐘內送到府上，否則有賠償保證。HOME+行政總裁林嘉玲表示，今次獲大昌食品專門店加盟「即刻送」服務，可以進一步優化客戶的網購體驗，並歡迎更多商戶加盟，活用雙方擁有的資源，達致HOME+、商戶、顧客三贏的局面。

大昌行香港食品業務主管郭耀徽表示，是次雙方聯手合作，可以使客戶透過HOME+的一站式服務，更快速方便地購買大昌食品專門店的產品。

【外送服務】戶戶送夥百佳擴充生活百貨送遞服務　涵蓋50間分店約千件產品

責任編輯：朱悅瀅

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