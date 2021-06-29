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屯馬開通真的很興奮！為住沿線屋苑帶票睇樓　上車客斥880萬破頂價購YOHO Midtown

股樓投資 19:23 2021/06/29

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屯馬全綫開通，不僅鐵路迷高興，沿綫屋苑的業主和準買家反應也熱烈。有買家為享鐵路之便，特意帶票睇樓，以便在睇中心水單位時即時出撃，更創破頂成交。中原溫旭銘表示，元朗YOHO Midtown 1座高層F室，實用面積445平方呎，屬兩房間隔，景致十分開揚，可遠眺深圳，叫價900萬元，減價20萬元，至880萬元沽出，屬同類單位新高價。單位實用呎價19,775元，更創屋苑兩房單位呎價新高。

溫旭銘表示，買家為外區上車客，見屯馬綫接通新界東、西及九龍市區，方便上班，於是帶票睇樓，以便遇到心水戶即搶盤入市，昨天屯馬綫全綫通車日參觀上址，即被其開揚景致吸引，加上內櫳企理實用，即場還價入市。

資料顯示，原業主於2011年4月以370萬元購入單位，賬面獲利510萬元，單位10年間升值1.4倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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