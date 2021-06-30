【職場熱話】黑雨可以不用上班 全公司沒有人理會 網民：小學生咩？邊個話黑雨唔使返工？

昨日全港打工仔對天文台怨氣沖天，上班中途發出黑雨警告，到底繼續上班？還是回家休息？有網民於網上討論區發文，以「其實掛黑雨可以不用上班，不過全公司上下沒有人理會」為題，向網民尋求共鳴

樓主為了捍衛員工福利，引用工聯會鄧家彪的言論在公司群組發出了一張截圖，內容為「僱主不應在黑雨時要求僱員上班，除非僱員已經出門或即將回到公司，因應安全起見應先返回公司。」

按圖了解更多，樓主的經歷：

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【職場熱話】因一個經歷 新同事黑雨也回公司 還問：「為甚麼沒有人？」 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民諷刺，有網民認為既然樓主已經出門，他仍有甚麼藉口不回公司上班呢？有人支持該網民說法，並說：「不應叫員工上班，是誰規定？難道上司要求員工黑雨上班就犯法嗎？你不知道就不要亂說啦！」、「小學生嗎？是誰說黑雨不用上班？」和「其實你擔心就上班，落雨很危險嗎？你上班中途又會很危險嗎？不要怕吃虧啦！」但有人反駁：「上班中途出事，保險如何計算？」

有人覺得樓主小題大做，很多人已回公司，反而黑雨回到公司是走不掉的。他們說：「其實有很多公司都要返工，特別是零售業。」、「黑雨從來沒有說不用上班，只是說留在安全地方暫避。」和「黑雨時間很短，不上班還麻煩，出了門口就上班，未出門口就坐多一會兒先上班。」

其他網民回應：

黑雨如何？ 我熱愛上班！

黑雨很大件事？ 這麼小事就不想上班，可想而知平日樓主做事有多不負責任？

返到一半當然上班，黑雨怎麼會掛全日？香港變水塘啦！

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責任編輯：陳頌潔