【有相睇】兩大原因令業主無奈平賣　海天大廈400萬低市價沽

樓市旺，普遍業主放盤叫價也強硬，但市場仍有部份放盤以低價出售。香港置業張志豪表示，長沙灣海天大廈有單位以低市價約一成成交，特別在於業主並非移民人士。

張志豪指，成交單位為海天大廈低層B室，向東北望樓景，兩房間隔，實用面積約248平方呎，附設211平方呎平台。單位以450萬元放盤半年終獲外區首置客接洽，買家心儀物業附設平台，雙方議價後減價50萬元，以400萬元成交，實用呎價約16,129元。

單位圖片

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業主又不是趕移民，為何願意降價售樓？據了解，原來單位有漏水問題，而且內櫳部分裝修較舊，無奈之下才以低市價將單位易手。不過，從代理提無的相片可見，成交單位內部多數地方尚算乾淨企理，據悉買家亦於睇樓數次後拍板入市，可見有關問題不算太嚴重。

資料顯示，原業主於2017年8月以約325萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約75萬元，物業升值約23%。

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