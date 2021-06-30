【BNO移民英國】二代移民學歷高 失業率不跌反升？

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，種族議題亦成為關注焦點。英國有調查發現，不少英國移民後代的子女即使學歷更勝同齡白人，但仍需面對就業困難。

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英國財政研究所（Institute for Fiscal Studies）發表報告，指出非洲、加勒比及亞洲裔的英國二代移民中，比起歐盟國家及英國本土白人同齡人士而言，雖然更多人在學業及職場上有出色表現，甚至可以晉身更高職位，但總體失業率卻是較高。

例如，超過一半的印度裔二代移民、35%的巴基斯坦及孟加拉二代移民擁有大學學位，而英國的同年齡白人只有約26%取得大學學位，但前者的失業率卻遠高於後者。

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倫敦經濟學院教授、報告作者普拉特（Lucinda Platt）呼籲，英國政府應為教育政策的成功感到高興，但亦需要就二代移民的就業問題進行研究，了解高失業率的成因。

普拉特指二代移民的就業問題明顯非緣自學歷，歧視或是重要原因之一，但社交網絡亦是要點。普拉特解釋，英國不少行業的入場券及立足點取決於成長區域﹑環境及社交網絡，因此部分工作因而將二代移民拒之門外。

報告亦提出，少數種裔的二代移民在社會階層的向上流動性比英國同齡白人好，但按照同等學術水平，他們理應取得更高成就。

責任編輯﹕郭麗明