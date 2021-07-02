【淘寶持股】阿里巴巴牽頭財團傳快收購蘇寧易購控股權 海爾、小米考慮加入（第二版）

▲ 外電報道，蘇寧易購控股權或由阿里巴巴和江蘇省政府牽頭財團接手。

蘇寧易購（深：002024）早前披露，公司實際控制人、控股股東張近東及股東蘇寧電器集團，正在籌劃涉及公司股份轉讓的重大事項。彭博社引述知情人士報道，由阿里巴巴 （09988） 和江蘇省政府牽頭的財團，接近就收購蘇寧易購的股權達成協議。

海爾集團、小米 （01810） 據報也考慮加入阿里巴巴牽頭的財團，美的集團（深：000333）、TCL科技（深：000100）、魚躍集團也考慮收購蘇寧易購的部分股權。

知情人士指，蘇寧易購最快本周公佈消息，交易之後張近東勢失去對公司的控制權。談判仍在進行中，交易依然有可能被推遲或破裂。

蘇寧易購：創辦人張近東5.4億股遭法院凍結 蘇寧電器未來半年或減持3.8億股【下一頁】

阿里巴巴旗下淘寶中國目前已持有蘇寧易購19.99%股權。張近東目前則持有蘇寧易購逾2成股權。

蘇寧易購自6月17日起因籌劃的股份轉讓重大事項停牌，停牌前其股價已跌至近8年低點。此前北京市第二中級人民法院凍結張近東所持有的約5.4億股蘇寧易購股份，佔公司總股本的5.8%。

去年恒大 （03333） 宣布終止恒大地產與深深房的重組計劃，當時張近東出手相助，決定不要求回購200億元戰略投資，令外界對蘇寧的流動性產生憂慮。

（第二版加入海爾、小米等相關內容）

相關文章：

【淘寶持股】蘇寧易購引入國資股東 張近東減半持股 蘇寧易購復牌漲停

【蘇寧財困】蘇寧置業網傳將宣布破產 蘇寧：已報警 蘇寧易購繼續停牌

編輯：陳健婷