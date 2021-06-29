【新股IPO】奈雪的茶2150超購431倍 一手中籤率僅8% 暗盤一手蝕過百

內地茶飲品牌奈雪的茶（新上市編號：02150）將於明日（30日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其上市前暗盤高開9.1%，報21.6元，高見22.25元後回落，最低見19.1元，暗盤收報19.54元，每手500股計，一手帳面蝕130元。至於在富途交易平台，其暗盤開始報22.4元，高見22.75元，收市報20.15元，一手帳面僅賺175元。

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此外，奈雪的茶公開發售部份錄得超額認購431.03倍，國際配售亦錄超購17.18倍；一手中籤率僅8%，以500股一手計，投資者認購40手方能穩獲一手。奈雪的茶以招股上限19.8元定價，其招股範圍介乎17.2至19.8元；摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。



奈雪的茶是次上市引入5名基石投資者，合共認購6,070.5萬股股份，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約3.54%。公司預計，全球發售錄得集資淨額約48.42億元，當中約70%將在未來三年擴張茶飲店網絡及提高市場滲透率；約10%用於提升整體運營效率；約10%用於提升供應鏈及渠道建設能力；剩餘約10%為營運資金及作一般企業用途。

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記者：張以正