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【銀債2021】首度降低銀債申請年齡至60歲 發行額增至240億 最高可派300億

理財智慧 19:27 2021/06/29

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金管局今日（29日）公布第六批銀色債券發行詳情，首度作出兩大調整，包括申請年齡由原來65歲降至60歲，以及其發行額原本100億元提高至240億元，並視乎市場情況最多可派發至300億元。

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今次銀債年期為3年，每手為1萬元，其固定息率為3.5厘不變，與通脹掛勾息率相比，較高者為準，不設二手市場，如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。另外，本次發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲100手債券。

是次銀債的認購期為9天，由7月20號上午九時至7月30號下午二時，市民可透過20間配售銀行和24間指定證券經紀認購債券，其首付息日為2022年2月10日。

 

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責任編輯：潘曉豐

銀色債券 香港金融管理局 香港 通脹 債券 經濟 銀行

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