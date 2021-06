John McAfee遺孀拒信亡夫自殺 兩年前紋身有玄機？

美國防毒軟件McAfee創辦人John McAfee早前在西班牙的監獄中喪生,當局稱他是自殺。但John McAfee的遺孀並不認為亡夫之死是自殺,希望查出真相。John McAfee兩年前亦曾預告,自己可能會難逃一劫。

John McAfee死後,西班牙當局已為其驗屍,並指從事發現場推測,John McAfee是自殺。然而,John McAfee遺孀賈尼斯(Janice McAfee)表示,事發前曾與John McAfee通話,當時John McAfee稱,

「我愛你,黃昏再打電話給你。」(I love you and I will call you in the evening)