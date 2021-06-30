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John McAfee遺孀拒信亡夫自殺 兩年前紋身有玄機？

環球社會熱點 08:05 2021/06/30

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美國防毒軟件McAfee創辦人John McAfee早前在西班牙的監獄中喪生，當局稱他是自殺。但John McAfee的遺孀並不認為亡夫之死是自殺，希望查出真相。John McAfee兩年前亦曾預告，自己可能會難逃一劫。

防毒軟件創辦人John McAfee 監獄自殺身亡 【下一頁】

John McAfee死後，西班牙當局已為其驗屍，並指從事發現場推測，John McAfee是自殺。然而，John McAfee遺孀賈尼斯（Janice McAfee）表示，事發前曾與John McAfee通話，當時John McAfee稱，

「我愛你，黃昏再打電話給你。」（I love you and I will call you in the evening）

賈尼斯明言，不認為這是一個即將自殺的人最後說話。賈尼斯批評因為美國政府的政治檢控導致丈夫死亡，要求美國政府為負責。代表律師表示，已按John McAfee家人要求，請求再次驗屍。

    點擊圖片放大
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菲律賓前總統阿基諾三世病逝 馬尼拉人質事件處理捱批 【下一頁】

早在兩年前，John McAfee曾預料自己可能在劫難逃。他在Twitter發文稱接獲美方訊息，感到性命受威脅，決定紋身以防萬一，並表明自己不會自殺。John McAfee在文中附上一圖，可見其手臂上有一個「$WHACKD」的紋身。

責任編輯：吳漢培

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