  • 33°C
香港時間 : 2021709日 (五) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】康聖環球基因9960逾43萬人認購　凍資逾1200億　傳上限9.78元定價

新股IPO 13:04 2021/07/09

分享：

康聖環球基因9960預期7月16日掛牌。

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因  （新上市編號：09960） 已截止招股，康聖環球基因據報錄得43萬人認購，公開發售部分超購543倍，凍資超過1200億元。公司將於7月16日掛牌。外電報道指，據報康聖環球擬計劃以每股9.78元上限定價。

康聖環球基因管理層言論【下一頁】

8家新股同日招股 一文看清新股混戰誰跑出，可見【下一頁】

康聖環球基因全球發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股，入場費4939.3元，最高集資22.14億元，7月7日截止認購，預計7月8日定價，7月16日掛牌。康聖環球基因聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該公司在2010年曾引入晨興資本（現已更名為「五源資本」）旗下的HCA Investments入股，上市前持股約13.41%，為公司最大股東。

晨興資本由恒隆集團  （00010）  及恒隆地產  （00101）  主席陳啟宗的家族負責管理，曾投資快手  （01024）  、小米  （01810）  等公司，投資回報不俗。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】領悅服務2165招股　一手入場費約4595元

相關文章：【新股IPO】喆麗YesAsia2209招股　孖展認購升溫

相關文章：【新股IPO】優趣匯2177招股　孖展錄超購

港股 康聖環球（09960） 集資 孖展 IPO

上一篇文章

【電動車】賈躍亭旗下FF美國上市籌78億元　預計7月內完成與SPAC合併交易（第四版）

下一篇文章

惠康升級「御品皇」 冀擺脫低質形象　特惠牌今年退役
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）