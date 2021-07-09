【新股IPO】康聖環球基因9960逾43萬人認購　凍資逾1200億　傳上限9.78元定價

▲ 康聖環球基因9960預期7月16日掛牌。

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因 （新上市編號：09960） 已截止招股，康聖環球基因據報錄得43萬人認購，公開發售部分超購543倍，凍資超過1200億元。公司將於7月16日掛牌。外電報道指，據報康聖環球擬計劃以每股9.78元上限定價。

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8家新股同日招股 一文看清新股混戰誰跑出，可見【下一頁】

康聖環球基因全球發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股，入場費4939.3元，最高集資22.14億元，7月7日截止認購，預計7月8日定價，7月16日掛牌。康聖環球基因聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

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該公司在2010年曾引入晨興資本（現已更名為「五源資本」）旗下的HCA Investments入股，上市前持股約13.41%，為公司最大股東。

晨興資本由恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 主席陳啟宗的家族負責管理，曾投資快手 （01024） 、小米 （01810） 等公司，投資回報不俗。

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