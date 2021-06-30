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【新股IPO】康聖環球基因9960招股火熱　孖展323億元　超購146倍

新股IPO 19:15 2021/06/30

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康聖環球基因9960預期7月16日掛牌。

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因  （新上市編號：09960） 正在招股，康聖環球基因孖展反應熱烈，綜合券商數據，截至周三（6月30日），康聖環球基因孖展323億元，較集資額2.2億元，超購約146倍。其中，耀才證券借出50億元，富途證券借出68.4億元，輝立借出70億元，華泰證券借出50億元，信誠借出32億元。

若以孖展認購金額和超購倍數，康聖環球基因為現時正在招股的新股中，表現最佳。

康聖環球基因管理層言論【下一頁】

8家新股同日招股 一文看清新股混戰誰跑出，可見【下一頁】

康聖環球基因全球發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股，入場費4939.3元，最高集資22.14億元，7月7日截止認購，預計7月8日定價，7月16日掛牌。康聖環球基因聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

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該公司在2010年曾引入晨興資本（現已更名為「五源資本」）旗下的HCA Investments入股，上市前持股約13.41%，為公司最大股東。

晨興資本由恒隆集團  （00010）  及恒隆地產  （00101）  主席陳啟宗的家族負責管理，曾投資快手  （01024）  、小米  （01810）  等公司，投資回報不俗。

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港股 康聖環球基因（09960） 集資 孖展 IPO

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