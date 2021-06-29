【友邦1299】友邦擬120億人幣購中郵保險近25%股權 以拓展內地市場

友邦保險（01299）收市後公布，透過其全資子公司投資120.3億元人民幣，認購中郵保險24.99%的經擴大後股權，代價將由內部資源以現金支付。目前，交易仍有待相關監管部門批准。友邦全日微跌0.1%，報95.7元，成交13.8億元。

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中郵保險為中國郵政集團的子公司，是銀行關聯壽險公司，主要於內地為大眾和新興市場提供財務保障。是次投資的總價值對應截去年底中郵保險投資前賬面價值的1.34倍。去年內，中郵保險的新業務價值為18.66億元，截至去年12月底的稅後淨利潤13.16億元，按年下跌22.04%。

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友邦表示，入股中郵保險將可拓展內地壽險市場機遇，友邦將利用集團總部的資源為中郵保險提供專業建議和支持，包括產品開發、科技、投資和風險管理的專業知識，以及就拓展和深化中郵保險獨有分銷潛力方面的支持。

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