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【電動車】本田夥通用建模組化電動車平台　盼實現汽車生產全面純電動化

科技 19:45 2021/06/29

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日本車廠本田（Honda ）將於北美推出一款名為「Honda Prologue」的電動運動型多用途車（Sport Utility Vehicle，SUV），計劃在2024 年於美國和加拿大正式上架。

電動汽車市場正迅速擴大，汽車製造商紛紛表示將投入全面電動化的汽車生產。日本車廠本田（Honda ）將於北美推出一款名為「Honda Prologue」的電動運動型多用途車（Sport Utility Vehicle，SUV），計劃在2024 年於美國和加拿大正式上架。

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美國本田銷售主管Dave Gardner指，Honda Prologue的推出意味著該企正邁向汽車生產全面純電動化，有望於2040 年實現此目標。他續稱，該電動車的外觀與內裝設計由它主導，當中的動力系統及底盤則採用其合作夥伴通用汽車最新推出的模組化電動車平台及 Ultium 電池模組。

針對此全面純電動化計劃，本田表示2022年於不再為歐洲市場提供純​內燃機車輛，並在2040年擴展至全球市場。同時，該企正研究開發e：Architecture模組化電動車平台，以達到零件共享並提高生產效率的目標。該企期望，能趕及於2025年後推出一系列電動車，同時進一步擴大北美市場。

從早前通用汽車發表的Ultium電池系統推斷，該SUV的行駛里程約為640公里。這些車輛將在其於北美的工廠生產，預計於 2024 年開始銷售。

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責任編輯：陳泳如

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