YouTube獲Hollywood Park活動場地冠名權　取名YouTube Theater  

▲ YouTube成功爭取位於美國加利福尼亞州一個新活動場地的冠名權。( YouTube官方照片 )

Google旗下的YouTube於日前宣布，該企成功爭取位於美國加利福尼亞州一個新活動場地的冠名權。該表演場館將取名YouTube Theater，為Hollywood Park綜合開發項目的一部分。

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YouTube Theater擁有 6,000 個座位，將舉辦音樂會、喜劇表演、YouTube 創作者見面活動、電子競技比賽和社區表演等。該開發項目是前Hollywood Park賽馬場的所在地，同時亦為美國航空廣場的一部分。該場館外更設有一個大型YouTube播放按鈕的圖標，據稱它可化身成一個屏幕以播放不同精彩片段。

它佔地約2萬平方米，樓高三層。當中包含一個約500平方米的舞台和一個相同面積的私人俱樂部。據悉，饒舌歌手Pitbull，Iggy Azalea和音樂團體Black Pumas將獲邀為表演嘉賓。料該場館將於今年夏天正式開放舉辦第一場活動。

該企品牌營銷副總裁Angela Courtin指，YouTube Theater將會召集合不同創作者和其支持者到場參與活動，並通過直播與該平台約20億用戶分享活動體驗，藉此推動其獨特性。

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責任編輯：陳泳如