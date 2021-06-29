【大行看法】瑞士百達資管：亞洲增長前景改善　料股債市場未來5年跑贏全球

▲ 百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，新興亞洲股票和債券未來5年可跑贏全球。

瑞士百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，新興亞洲股票和債券近10年回報落後全球，但隨著亞洲增長前景改善、低通脹、日益多元化的經濟等，認為未來5年情況將扭轉。

他說，據該行測算，以美元為基礎的投資者需要對其亞洲資產的倉位增加3倍，至其總投資的約25%，以在未來五年實現3.5%的年複合回報。若投資者期望與近年傳統平衡組合的回報相匹配，那更多資金將不得不流向新興的亞洲市場。

該行預計，新興市場股票將是未來5年表現最計的資產類別，平均年回報約11%，其中看好越南和印度市場，以及中國政府債券。

Luca Paolini又指，由於內地貨幣政策的擴張性較少，人民幣或可挑戰美元在金融領域的主導地位，但亦提到，人民幣國際化還需要法治水平提高、金融市場開放、資金自由流動等因素，需要長時間去建立投資者信心。

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編輯：區嘉俊