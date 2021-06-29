【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽

微軟（Microsoft）旗下的Xbox雲端串流遊戲服務，在去年率先登陸Android系統，最新更宣布iOS系統、Windows 10系統的用戶，也可透過瀏覽器暢玩過百款的1080P高畫質遊戲陣容。

現時Xbox Game Pass Ultimate玩家，只要透過網頁瀏覽器登入xCloud的網站就可以遊玩Game Pass遊戲庫裡的內容。其中iPhone、iPad用家只需要透過Safari瀏覽器登入，電腦玩家就可以選用瀏覽器Edge或Google Chrome。

是次率先開放的國家共有22個，包括：美國、加拿大、德國、英國、法國、意大利與南韓等。不過香港、台灣、日本等地區則因為內容使用版權等限制，尚未開放使用。

目前微軟官方公布支援iPhone與iPad的機型清單如下：

8款iPhone手機

iPhone XR、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max

5款iPad平板

iPad Air（第 3 代）、iPad Air（第 4 代）、iPad Pro 11 第 2 代、iPad Mini 第 5 代、iPad 第 8 代

7款微軟Surface手提電腦機型

Surface Go 2、Surface Pro 6、Surface Pro X、Surface Pro 7+、Surface Laptop、Surface Laptop 3、Surface Book 2

至於電腦方面，Xbox雲端串流遊戲支援Windows 10的系統最低需求，作業系統需為Windows 2020年10月 10日更新或更高版本。瀏覽器Edge或Google Chrome版本需為87.0版以上。

責任編輯：張寶燕