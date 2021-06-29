【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽

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【電動車】本田夥通用建模組化電動車平台 盼實現汽車生產全面純電動化
微軟（Microsoft）旗下的Xbox雲端串流遊戲服務，在去年率先登陸Android系統，最新更宣布iOS系統、Windows 10系統的用戶，也可透過瀏覽器暢玩過百款的1080P高畫質遊戲陣容。
現時Xbox Game Pass Ultimate玩家，只要透過網頁瀏覽器登入xCloud的網站就可以遊玩Game Pass遊戲庫裡的內容。其中iPhone、iPad用家只需要透過Safari瀏覽器登入，電腦玩家就可以選用瀏覽器Edge或Google Chrome。
是次率先開放的國家共有22個，包括：美國、加拿大、德國、英國、法國、意大利與南韓等。不過香港、台灣、日本等地區則因為內容使用版權等限制，尚未開放使用。
目前微軟官方公布支援iPhone與iPad的機型清單如下：
8款iPhone手機
5款iPad平板
7款微軟Surface手提電腦機型
至於電腦方面，Xbox雲端串流遊戲支援Windows 10的系統最低需求，作業系統需為Windows 2020年10月 10日更新或更高版本。瀏覽器Edge或Google Chrome版本需為87.0版以上。
責任編輯：張寶燕