聯交所譴責中智全球及兩名執行董事 上市當日動用集資款項購買承兌票據

▲ 聯交所譴責中智全球及兩名執行董事。

中智全球 （06819） 及兩名執行董事涉及在上市當日動用首次公開招股所得款項購買承兌票據，聯交所對其作出紀律行動，譴責中智全球、執行董事及主席林宗良、執行董事及行政總裁Michael James Sheehan。公司和相關董事與聯交所上市科就違反《上市規則》之事達成和解。

聯交所裁定，中智全球購買承兌票據構成主要交易及向實體墊款，以及該公司未有及時遵守《上市規則》的有關條文。該公司亦沒有於購買承兌票據前諮詢合規顧問。聯交所指，公司決定在上市時將其於首次公開招股所得的近乎全數款項用於購買承兌票據，但並無向市場披露，嚴重違反《上市規則》。

證監會致函中介機構留意「唱高散貨」騙局 6大警號須通報【下一頁】

相關董事負責作出投資承兌票據的決定。聯交所裁定，相關董事未有正確考慮公司購買承兌票據在《上市規則》下的含義或取得獨立建議，因而沒有促使公司就該事諮詢合規顧問；及就承兌票據發行人作出充分的盡職調查。

中智全球今日收報8.9元，升2.4%，成交額3554萬元，最新市值約41億元。

相關文章：

聯交所指滿地科技6名董事違反上市規則 譴責前主席林清雄在內的3名董事

【謎網股】中新控股遭聯交所函件決定除牌

編輯：陳健婷