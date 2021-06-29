【閃‧亮‧人生@iM網欄】一方有難 八方支援 救救Serena行動

月初接獲一個很驚愕的消息，是我在商界認識了10年的好友Serena Cheng患上急性淋巴細胞白血病（即血癌）的消息。才剛過32歲，仍然這麼年輕的她得了這個病，身邊的親友們聽到這個消息都很難過。

我與Serena可算是識於微時，那年她從外國剛剛畢業回來，與我們一班工業界二代們創立了香港工業總會的青年委員會，因此和她開始熟絡。Serena不但是眾人心中溫柔可愛的妹妹，她給我的印象也是非常正面積極。今次面對她人生的大考驗，難得年紀輕輕的她，心態非常好，十分正面、積極地面對。

兩星期前Serena已入院接受治療，但病情未受控，現正急需物色適合的造血幹細胞進行移植，以促進健康骨髓重新生長，讓身體正常造血。

由於Serena是獨生女，沒有兄弟姊妹，配對合適骨髓即移植周邊血幹細胞比較難。因此過去幾星期，我們工業界已有很多朋友們，都陸續到香港紅十字會捐血站捐血及參加骨髓捐贈者資料庫計劃，正所謂一方有難、八方支援，希望大家可以為Serena及其他有需要的血癌病人，配對上合適的骨髓捐贈。

捐贈骨髓原來好簡單

老實說，對於血癌的認知非常薄弱，只是依稀記得小時候聽過有個「救救小Gordon」的呼籲。而且，一直也以為捐骨髓是很複雜而且很恐怖的一個過程。為此簡單在網上做了小小資料搜尋，發現現今的骨髓捐贈過程已有新的突破！

原來現時周邊造血幹細胞的採集過程過程與捐血相似，只需在捐贈者的手臂上抽取250ml或以下周邊血液，相當於3%造血幹細胞。而且無需全身麻醉或住院，整個過程需時約3至4小時，血液採集完成後，捐贈者也便可以即日回家休息了。

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據了解，香港的血癌病例每年的新症約一千宗。雖然覓得合適捐贈者的機會也僅為5000-10000分之一，作為身邊的朋友可以為Serena做的那麼一點點，便是繼續為她以及其他急需骨髓捐贈者，在自身不同的平台上作出呼籲，希望有更多18至50歲市民可捐血並登記成為捐贈者，協助擴大骨髓資料庫，給Serena和其他患者一個康復機會。

施比受更有福！會繼續為我的好友Serena 及家人打氣和祈禱！

登記捐贈骨髓簡單步驟：

1）先填表登記讓工作人員評估

2）拮1針，抽了約5ml的血

3）連休息，大約30分鐘可離開

週邊造血幹細胞採集過程：

https://www5.ha.org.hk/rcbts/stem-cell-donation

紅十字會各區捐血中心：

https://www.redcross.org.hk/tc/site_info/contact_us/BTS.html

登記捐贈骨髓小小Tips：

．如打了疫苗，要等7天後才可捐贈骨髓

．如打疫苗後曾發高燒(38度或以上)，要等退燒後14天後才可捐贈骨髓

．如果打算也同時捐血，必須先吃早餐

．捐血和登記參加骨髓捐贈計劃的，是要分別填兩張表格。也必須事先跟工作人員提出，否則只當捐血並沒有登記參加捐贈骨髓計劃。再告知想參加計劃便要抽多一次血液樣本了！

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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