【星島易主】主席郭英成：未來大力投資新媒體　佳兆業將提供開發支援

▲ 星島新任主席郭英成（左），副主席郭曉亭（右）

星島 （01105） 早前正式易主，由佳兆業 （01638） 主席郭英成入主，成為新任主席，其女兒郭曉亭出任副主席。郭英成今日見傳媒時表示，公司發展的方針是向新媒體轉型，日後主力投入發展一定在新媒體上，但仍會繼續出版報紙。

星島今日收0.93元，跌1.1%，成交79.49萬元。

郭英成見傳媒時表示，日後針對新媒體的投資與收入一定不成正比，過往有投資新媒體的公司動輒斥資1億、2億元，但就未有透露會投入多少，只是稱目前仍在制定策略，預計年底前會完成。

郭英成又指，未來會增聘更多人手，均是與新媒體、科技相關的人才，以大力研發應用程式，而原有人手均會有相應培訓和調整，但就沒有回應是否會有裁員行動，只是稱絕大部分員工都是好員工。

被問及佳兆業是否會向星島注入資產，他表示，佳兆業的文化產業與星島媒體的方向有所不同，不會考慮注入資產，但未來兩者會有合作機會。而佳兆業在內地有開發公司，可以就開發App提供建議和支援。

他又指，公司定位仍然是服務全球華人，未來會繼續加強美國、歐洲等地星島紙媒的內容，會繼續根據當地法規運營。

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記者：梁安琪