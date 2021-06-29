【Windows 11】預覽版開放下載！Windows Insider可率先體驗

微軟（Microsoft）旗下的Windows是目前全球最多人使用的電腦作業系統，全新的Windows 11作業系在上周統終於正式亮相。現時微軟更開始為Windows Insider提供首個Windows 11預覽版下載，讓測試人員體驗新系統。

該預覽版「系統版本Build 10.0.22000.51」可以完整體驗Windows 11新介面，包括置中的工作列、重新設計的開始功能表，以及改良的視窗管理。不過，其他部份如：將Microsoft Teams整合至工作列，或是兼容Android應用程式等，還要多等一段時間才會來到。

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處理器規格要求變動 暫時移除PC Health Checker工具

此外，須要留意的是，日前用戶下載微軟的PC Health Check App來檢查，凡是Intel 8代以前的處理器，或不支援TPM 2.0，即會顯示電腦不被Windows 11支援。惟這樣與微軟原本在Windows 11網頁列出的處理器規格要求是：1GHz以上的64-bit雙核CPU以及TP1.2支援有不同，引發使用者和媒體批評。而微軟昨日也對PC Health Checker工具造成的訊息混淆致歉，並表示將透過開發人員的互動「學習和調整」。

微軟也暫時將PC Health Checker移除，以便未來更清楚說明微軟規格要求的技術細節。微軟亦補充，支援TPM 2.0的要求，是為了硬碟加密BitLocker或生物辨識功能Windows Hello等安全功能所需。

放寬測試人員硬件規格

微軟指出，根據用戶的意見，將讓Windows Insiders的測試開發人員在Intel 第7代、AMD Zen1處理器的系統安裝Windows 11預覽版，以便蒐集效能和安全的資料，微軟也說會公布測試結果。

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責任編輯：張寶燕