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【個人私隱】僱主忌查問員工拒接種疫苗原因　勿索取不必要打針記錄

商業 17:49 2021/06/29

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有專家提醒，當員工未有接種疫苗時，僱主更應注意不要查問原因。（法新社圖片）

全球各地亦愈來愈多民眾接種疫苗，有些僱主希望索取僱員的疫苗接種記錄。美國有法律專家建議，如非必要，不應詢問員工有否接種疫苗。特別當得悉員工未有接種時，更應注意不要查問原因，以免侵犯私隱。

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有些企業僱主正為僱員訂立不同政策，區分已接種疫苗和未接種疫苗的員工，故部分企業會向員工查詢其接種記錄。在美國，摩根士丹利要求總部員工，重返辦公室前必須接種疫苗。高盛亦規定員工申報疫苗接種情況，但暫時未有強制接種。

專責勞工及僱傭事宜的律師Erin McLaughlin提醒，有些情況僱主不用要求僱員提供實體的疫苗接種記錄，或留下員工針卡的副本；可以單靠口頭上的查詢，信任員工所提供的資料。若然僱主必須留下白紙黑字的記錄，她指出，疫苗接種記錄屬僱員病歷一部分，必須保密。

另一法律專家Stephen Riga稱，當員工未有接種疫苗時，僱主更應注意不要查問原因。因背後的原因或有機會涉及病歷、殘疾或宗教等個人私隱。Erin McLaughlin補充，如果企業沒有計劃硬性規定員工接種疫苗，或員工分隔政策，僱主不需要向員工查詢疫苗接種記錄。她強調：「不應向員工索取不必要的資料。」

同樣是提供勞工和僱傭法律服務的Patricia Pryor亦提醒，僱主必須仔細衡量向僱員索取疫苗記錄的影響及風險。即使從法律上，僱主可以向僱員提出要求，但當中亦有風險，特別是有不少人亦相信僱主不能侵犯個人私隱，憂影響勞資關係。

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責任編輯：葉泳珊

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