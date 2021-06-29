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【新冠疫苗】莫斯科勒令服務業6成人接種 唔打唔准開工

環球社會熱點 18:25 2021/06/29

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俄羅斯新冠肺炎疫情嚴峻，為提高新冠疫苗接種率，俄羅斯首都莫斯科於上周宣佈，服務業包括餐飲、住宿及交通，於7月15日前，最少要有60%員工接種首劑新冠疫苗，否則可能會失去工作。若旗下員工未達到接種疫苗目標，雇主需面臨罰款或強制停業。

俄羅斯確診數急升收緊防疫 堂食要出示新冠證明文件 【下一頁】

俄羅斯政府雖然堅稱，民眾可自由選擇是否接種新冠疫苗，但礙於當地新冠疫情嚴峻，首都莫斯科上周實施強制措施。莫斯科要求最少有60%服務業員工，需於7月15日前接種最少一劑新冠疫苗，否則可能失去工作。若未有逾6成員工接種新冠疫苗，雇主有機會被處以罰款或被逼停業最多90天。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，如果服務業員工堅稱不接種疫苗，「他們只需另找一份無需接種疫苗的工作」。但佩斯科夫強調，接種疫苗仍然屬自願性，強制接種措施僅適用於服務業員工。

莫斯科因應疫情嚴峻，於周一（28日）起收緊多項防疫規定，包括限制堂食等。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指當地醫院開始不勝負荷，重症率持續高企。

俄羅斯稱向英軍驅逐艦開火示警 英國否認 【下一頁】

俄羅斯官方數據指，截至周一有約2,300萬人接種最少一劑疫苗，1,670萬人已完成接種，佔1.46億人口比例僅11%。相比起美國的46%人及英國48%，俄羅斯疫苗接種率相對落後。

即使俄羅斯當局曾推出谷針措施，為接種疫苗者提供免費汽車或馬戲團門票，但無助提高疫苗接種率。

責任編輯﹕郭麗明

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