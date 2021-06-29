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【大行點睇】玻璃價格達歷史新高 美銀料信義玻璃受惠需求增長 大升目標價四成

股樓投資 17:58 2021/06/29

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美銀發表研究報告指，在各項基本材料之中，玻璃為其首選之一。年初至今浮法玻璃的毛利率維持在51%，高於去年上半年的25%，以及五年平均值32%。該行上調浮法玻璃今明兩年價值預測，料按年分別漲價35%及5%。

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由於房地產竣工進入上升週期，及汽車需求上升，料今明兩年浮法玻璃需求將分別提升5.6%及2%。加上市場預期汽車半導體零件的短缺會在下半年獲得改善，信義玻璃（00868）將有望受惠於此，美銀維持其「買入」評級，將目標價由26.9元上調至39元。信義玻璃全日升2.2%，報32.8元，成交1.9億元。

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另外，大摩亦認為，因房地產需求反彈及產量有限度增長，玻璃行業基本面自去年下半年以來已有改善，玻璃價格和盈利水平達到歷史新高，維持信義玻璃「增持」評級，予目標價36港元。

大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 汽車 經濟 買入 目標價 成交 信義玻璃（00868） 行業

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