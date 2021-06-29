【友邦入股】友邦作價120億購中郵保險24%股權

友邦保險 （01299） 宣布入股中郵保險。友邦通過全資子公司投資120.33億元（人民幣，下同）認購中國郵政子公司中郵保險24.99%股權，金額將由內部資源以現金支付。交易有待獲得所有必要的監管批准。投資總價值對應截至去年底中郵保險投資前賬面價值的1.34倍。

友邦表示，內地子公司業務運營將與是次投資中郵保險保持完全獨立。友邦有權提名一名非執行董事加入中郵保險董事會，此次投資亦受限於法定鎖定期。

相關文章：【保險股】友邦獲准籌建湖北分公司、股價漲3% 大摩：年內有望取多1個省市批准（第二版）

友邦認為入股中郵保險將可拓寬中國壽險市場機遇，並為現行中國戰略互補的分銷渠道和客戶群帶來潛力。友邦保險將利用集團總部的資源為中郵保險提供有針對性的專業建議和支持，包括產品開發、科技、投資和風險管理的專業知識，以及就拓展和深化中郵保險獨有分銷潛力方面的支持。友邦保險和中國郵政將根據業務合作框架協議，探索其他的業務機會。

中郵保險是中國郵政的子公司，是銀行關聯壽險公司，專注於在中國為大眾和新興市場提供財務保障。中郵保險通過其與郵儲銀行 （01658） 的分銷合作關係，具遍佈中國約 40,000 個金融網點及超過 6 億零售客戶。中郵保險目前在21個省份銷售產品，覆蓋郵儲銀行分銷網絡的80%。

根據中郵保險經審計的財務報告，截至 2020 年 12 月 31 日的凈資產為 268.66 億元，稅前和稅後淨利潤則分別為 12.32 億元和 13.16 億元。

相關文章：【友邦股價】友邦委任攜程CEO孫潔為獨立非執行董事 6月1日起生效

記者：林淑如