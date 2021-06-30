【職場熱話】大廈水喉位被封引危機 應不應該告發上司 網民意見不一

工程失誤有時耳聞過，但如果有人見義勇為在網上揭發上司的做法，你有甚麼建議？近日有網民於網上討論區發文，以「我應不應該告發我上司? 」為題，指他上司把大廈水喉位封起來，如果他日大廈檢查水喉位就要爆牆再做，故問網民意見。

按圖了解更多，樓主掙扎的經歷：

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此帖文一出，引來不少網民回應，有人理性建議樓主應平衡專業底線和良心，如果遇到某些事，失去工作就要發聲。他建議樓主，「如果他現在不說，會不會由樓主負責？他日有沒有機會追討在樓主身上？如果第日全楝樓爆了，你客人付錢或你上司自己負責就由它。」

有網民認為，如果由樓主負責簽驗收文件，將來事情爆了出來，對自己很有影響，更影響自己在行內的聲譽及前程，他說：「應該告發上司出來，如果你不用簽名，扮不知道其實沒有後果，那就算了。」

更有人直言一定要報警，他說：「這麼大件事，你上司被人拉了，不用審都可以直接判監坐半年，而樓主就上位。」但有網民卻認為如果事不關己就不用理會，但將來要承擔法律責任就要匿名告發。

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責任編輯：陳頌潔