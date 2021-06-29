【人民幣定期存款】3個月人幣定存最高息2.65厘 中資行半年結前兩連加

▲ 勇進搶存的招商永隆，連續兩天加3個月人民幣定存0.2厘，至2.65厘。

人民幣定期存款加息搶客戰激鬥連場，主戰場是3個月期或以下的較短存，今日（29日）再有3間中小行加息，包括招商永隆繼昨天（28日）黑雨僅得半日市，但無阻這中資行加息後，今日又再出招，調升3個月人幣定存年息0.1厘，新報2.65厘，6月至今此存期年息已累升0.4厘，續問鼎破頂息。而交銀香港也微升3個月人幣定存年息0.05厘，新息率報2.3厘；上商則調高1個月人幣定存年息，至重返兩厘關。專家預計，以市傳7月11日本港與深圳通關，加上跨境理財通又即將推出，料業界爭相吸存以搶佔新商機。

港銀3個月人幣定存年息有幾高？可按下圖了解

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昨天星展也全面上升人幣定存中短期存息，當中1個月年息加0.15厘，至兩厘關，3個月年息調高0.1厘、半年年息則微加0.05厘，兩存期的新年息齊報2.35厘，罕有跟一年看齊。這兩天已有4行出擊，而上周亦有4間中資行搶乘加息尾班車，包括南商、建行亞洲、招商永隆及交銀香港。

原本3個月人幣定存年息最高為信銀國際的2.5厘，如今被招商永隆的2.65厘年息取代成榜首，以招商永隆的入場費為10萬元（人民幣，下同）計，賺息約662元，而星展同期的2.35厘年息亦打入前列。至於一年期仍以南商的2.7厘膺高息王，半年期是信銀國際的2.55厘年息居首。

港元定存最高息達8厘【下一頁】

此外，近期中央連番發功力阻人民幣升勢，追息族關注滙價後向。招商永隆司庫蕭啟洪今早回應本報查詢指，仍維持人民幣兌美元年底約6.5到6.55的預測目標價。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪