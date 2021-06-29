▲ 【虛擬資產】ICAP夥渣打、富達建加密貨幣平台 料下半年推出

路透報道，全球最大交易商兼經紀公司ICAP將與渣打銀行 （02888） 及富達集團合作推出加密貨幣交易平台。報道指，該平台將於今年下半年推出，最初將允許機構投資者交易比特幣，稍後將添加第二大虛擬貨幣以太幣。

TP ICAP 與富達數碼資產（Fidelity Digital Assets） 和渣打銀行和Northern Trust 於12月合作推出的 Zodia Custody，正在尋求使加密交易，近似於股票、債券和外匯等傳統資產。

該財團在一份聲明中表示，該平台將提供數字資產保管網絡等交易後的基礎設施，另外還將交易執行和結算分開。這普遍被視為是規模較大、回避風險的投資者擴大參與新興加密貨幣市場的關鍵。

目前加密貨幣的交易執行和保管服務通常由單一機構完成，增加信用風險。今年以來，流入專用加密基金的資金規模創下紀錄新高，但提供訪問權限的主要銀行必須加以權衡，需要在日益增長的興趣以及長期以來與加密貨幣行業相關的合規難題、還有監管機構日益嚴格的審查之間取得平衡。

這次是渣打銀行加密貨幣行業的最新支持。該行旗下風險資產部門本月早些時候表示，將與香港的BC科技集團 （00863） 在英國和歐洲建立一個單獨的加密經紀和交易平台。

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編輯：吳敏芳