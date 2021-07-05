加密貨幣交易安全受關注　投資慎選持牌虛擬資產交易平台

加密貨幣投資回報驚人，是近年投資界最熱門的產品之一，不少人已將現金和股票資金轉移至加密貨幣，加上愈來愈多金融機構涉足相關投資產品、不少支付系統公司及企業開始接受加密貨幣或支援加密貨幣交易，令市場更為憧憬加密貨幣的前景。然而，個人電子錢包甚至是虛擬資產交易所都可能會被黑客攻擊，安全問題仍是投資者的最大憂慮之一。

交易安全隱患頻現 推進交易平台發牌制度

大部分加密貨幣交易平台不受政府規管，投資者稍有不慎便容易墮入「交易所騙局」，例如在2017年12月，南韓就有數家交易所被揭發為陷阱，令眾多投資者血本無歸。另一方面，黑客盜竊虛擬資產情況同樣猖獗，他們利用網絡空間的保安漏洞犯案，投資者隨時蒙受損失。



另外，有不少投資者不經任何交易平台、以現金進行場外交易，而不法之徒則乘虛而入，欺騙對方假冒交易，甚至行劫。在過去短短半年時間，本港已發生4宗虛擬貨幣交收劫案，累計涉款近1,300萬港元，其中在3月，有2名男子交收比特幣時遭賊人乘機盜走近4百萬港元巨款！除了虛擬貨幣劫案，今年首4個月警方共接獲300宗涉及「虛擬貨幣」的科技罪案案件，去年全年則共有494宗。

以往虛擬貨幣的監管相對寬鬆，但為了保障投資者利益，不少國家近期紛紛提出監管方案，而本港亦準備立例規管所有虛擬資產交易平台，目前證監會更已向一間虛擬資產交易服務商發牌。

首個持牌合規交易平台 數字資產錢包具保障

OSL Digital Securities（OSL）為BC科技集團（00863）旗下的全資附屬公司，獲得證監會頒發第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動的牌照，成為全球首個獲得香港證監會認可的虛擬資產交易平台。OSL的服務已於今年3月正式上線，讓專業投資者和機構在安全、合規的情況下交易比特幣（BTC）、以太幣（ETH）以及通過嚴格篩選的證券型代幣（STOs）。

為了確保交易平台的安全性，OSL建立精密且多重的硬件及軟件保安措施，包括高度加密的資金庫、冷錢包以及科學的管理構架，在技術層面上為客戶數字資產提供全面保護。更值得一提的是，在現時證監會牌照規定下，投資者存放在OSL的數字資產均有保險覆蓋，無論使用經紀服務或者電子交易平台，萬一投資者存放在平台的數字資產丟失、損壞或受到黑客盜竊，保險條款都會適用，得到全面的資產保護。

加上，投資者可通過銀行轉賬至自己於OSL的賬戶並進行交易，毋需擔心處理存送資金時會受到損失。

資產總值達萬億美元 聯乘創投夥伴拓歐市場

目前OSL的資產總市值已經超過了1萬億美元，BC科技集團（00863）更吸引新加坡政府投資公司（GIC）入股，所得款項淨額約為5.3億港元，有關投資將進一步擴展亞太區數字資產及區塊鏈平台業務。

不止亞太區市場，為開拓歐洲市場渠道，渣打創投（SC Ventures）和BC科技集團於歐洲合資建立機構數字資產交易平台，為機構交易客戶在市場上對接交易對手，提供數字資產深度流動資金池。

如欲了解更多關於OSL的資訊，請按此聯繫OSL客戶服務經理。

（資料由客戶提供）