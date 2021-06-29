【美股焦點】增長股第三季重拾升勢 ARKK築底回升三成 契媽強勢回歸？

自踏入第三季後，美股增長股走勢跑贏價值股，反映增長股的羅素1000增長指數亦自今季起升近11.4%，升幅是羅素1000價值指數的三倍，而「科技女股神」Cathie Wood旗下圴ARKK周一（28日）在增長股的升勢助燃下，單日升幅達3.5%。ARKK今年曾蝕近九成，但由5月13日的低位起計，基金價格已築底回升近31%，以年初至今計至收復失地，升4.3%。

CFRA互惠基金研究總監Todd Rosenbluth表示，ARKK在過去一個月明顯跑贏大市，因在加息恐慌在議息會議後已大大減退，令堅持持有ARKK的投資者能受惠於今輪升市，以及長期增長策略。

在ARKK的持股中，以生物科技股升勢最為明顯，當中Regneron Pharmaceuticals自三月低位以來已升22.1%，而Intellia Theapeutics則在周一公布旗下療法的首階段召臨床測試的中期數據後，股價大升五成。

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