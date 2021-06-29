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黃竹坑站上蓋再有新盤面世　港島南岸第二期命名「揚海LA MARINA」　發展商：望深灣海景　富生活品味

股樓投資 16:57 2021/06/29

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繼黃竹坑站晉環後，南區再有鐵路新盤面世。由嘉里建設、信和置業及港鐵合作發展的港島南岸第二期發展項目命名為「揚海LA MARINA」。

項目位於香港仔香葉道11號，由兩座24層及29層的住宅大樓組成，共提供600伙，戶型由一房至四房間隔，另設少量特色戶，實用面積由320平方呎至1901平方呎。

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嘉里發展香港區總經湯耀宗指，豪宅受市場買家追捧，「揚海」既坐擁深灣海景及完善鐵路和交通網絡，戶型又多元化，令買家有較多選擇，相信項目登場後會受到市場熱烈關注。

湯耀宗稱，目前項目尚未獲批預售樓花同意書，並表示將於獲批文件後盡快推出項目。而在定價方面，湯耀宗指「揚海」將參考同區項目價格，考慮到景觀及發展商品牌等因素再作調整，預料港島南岸第一期晉環會成為參考對象。翻查資料，晉環首張價單出爐時戶戶過千萬，折實平均呎價達29,689元。

「揚海LA MARINA」預計於2023年8月30日落成。

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撰文 : 謝昕蕎

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