【大灣區】邱騰華冀加強港菲合作　鼓勵菲企善用大灣區拓商機

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華期望，加強香港和菲律賓的合作，並鼓勵菲律賓公司善用粵港澳大灣區拓展商機。（政府新聞網圖片）

商務及經濟發展局今日（29日）聯同菲律賓貿易和工業部合辦「香港—菲律賓：加強聯繫」網上研討會，以加強兩地在貿易、投資、經濟和科技方面的合作。商務及經濟發展局局長邱騰華期望，加強雙方合作，並鼓勵菲律賓公司善用粵港澳大灣區拓展商機。

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邱騰華表示，東盟連續十年成為香港第二大的貿易夥伴，縱使疫情帶來前所未有的挑戰，香港樂意與包括菲律賓在內的東盟攜手合作，為區內疫後經濟復蘇和發展作出貢獻。他期望，與東盟商界和企業攜手開拓新市場，把握新的商業和投資機遇，特別是「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展所帶來的重大機遇。

近年菲律賓的初創企業生態系統充滿活力，邱強調，香港具備大量人才、優良的科研實力、充裕的融資機會，以及對生態系統不斷增強的支援，可為世界各地包括菲律賓的初創企業創辦人提供更多機會。他鼓勵菲律賓公司善用《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，在內地特別是粵港澳大灣區拓展商機。

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責任編輯：朱悅瀅