【微信女股】證監會致函中介機構留意「唱高散貨」騙局　6大警號須通報

▲ 證監會指出，調查的市場操縱個案中，「唱高散貨」個案所佔的百分比相當高

被謔稱為「微信女股」的「唱高散貨」騙局成為證監會近期執法重點，證監會最新向中介人發通函，稱證監會調查的市場操縱個案中，「唱高散貨」個案所佔的百分比相當高，除了要求中介機構配合證監會索取資料，也提出6大預警跡象，若中介機構或其職員合理地懷疑客戶涉及市場失當行為，須從速向證監會作出匯報。

證監會表示，去年因應懷疑「唱高散貨」騙局凍結超過109個帳戶，涉及金額逾9億元，並指監察組每天監察聯交所、期交所交易，並對潛在市場操縱或內幕交易行為進行初步查訊，至3月底年度，對股價及成交量異動進行監察後，向中介機構提出8,748項索取交易及帳戶紀錄的要求。

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證監會提出6個「唱高散貨」的預警跡象，包括：

1）客戶的交易金額與其所匯報的狀況，在大多數情況下都不相稱。例如，一名客戶並無工作且以前並無豐富的交易經驗，所匯報的資產亦有限，但他在短期內就某隻股票進行了大量交易；

2）有客戶經常透過買賣單據或以不用付款的方式取得股份，或以其帳戶收取多筆大額第三方存款；

3）有客戶以延遲交收的方式買入股份，而有關股份的價格隨後在延遲交收期間大幅攀升，然後客戶在付款日期前給予指示出售這些股份；

4）有客戶多日來均在臨近交易日結束時才買入某隻股票的股份，造成收市價大幅攀升的效果。尤其是，有關公司是交投薄弱且股權高度集中的細價股，而其股價持續上升（但此情況卻無法以任何企業或行業相關的消息作解釋）；

5）有客戶在某家公司股價急跌（但此情況卻無法以任何企業或行業相關的消息作解釋）前大量拋售該公司的股份。若有關客戶在緊隨發出沽售指示後及在正常的T+2交收期結束前，尋求盡快收取有關款項，則情況尤其可疑；

6）有一群客戶（其中有部分是從上述交易行為中識別出來的）依同一方向按大致相同的價位或在同一時間買賣同一隻股票，並且展現任何以下特點： - 他們均授權同一第三方操作其帳戶； - 他們之間曾互相轉移資金； - 他們均在同一日或大致相同的日期開立帳戶，由同一客戶主任提供服務，或由同一人轉介至有關中介機構開戶；或 - 他們共用同一個人資料（例如電話號碼或電郵地址）。

證監會表示，以上預警跡象示例並非詳盡無遺，而該等預警跡象若個別或共同地存在，可能顯示出現潛在「唱高散貨」騙局。某些預警跡象顯示「唱高散貨」騙局可能處於計劃階段，而其他則只會在價格大跌時才變得明顯。

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證監會期望中介機構及其職員在發現任何這些預警跡象時，評估是否應向監管機構匯報有關交易活動。

證監會重申，絕不容忍任何形式的市場失當行為，打擊「唱高散貨」騙局及其他種類的市場失當行為是證監會重要工作，一旦發現中介機構及其高級管理層在這方面有任何重大問題及缺失，將會不遺餘力地調查。

通函全文

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編輯：麥德銘